В Каушанах, Хынчештах и Яловенах ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 20 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Каушанах, а именно:

с. Украинка – с 08:30 до 20:00.

Также без света останутся некоторые жители Хынчешт, в частности:

г. Хынчешты: пер. Буковина 7, Мовилэ, Трандафирилор – с 08:30 до 21:00. с. Погэнешты, София – с 08:30 до 21:00.

Жителей Яловен также ожидают отключения в:

с. Вэсиень – с 09:30 до 19:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.