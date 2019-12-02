В Каушанах грудной ребёнок едва не утонул в ванне: малыш находится в тяжёлом состоянии

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Восьмимесячный малыш чуть не захлебнулся во время купания. 19-летняя мать мальчика оставила его с двухлетним братом, а сама отлучилась на минуту. В этот момент малыш ушёл под воду.

– Мать услышала, что старший ребенок плачет. Когда она вернулась в ванную, обнаружила, что грудничок лежит в воде без сознания. Она вызвала скорую помощь и полицию, – сказала пресс-секретарь Инспектората полиции Каушан Корина Репещук.

Ребенка доставили в районную больницу. Ему оказали необходимую помощь, а затем перевезли в столичный Институт матери и ребенка. Сейчас ребенок находится в реанимации. Открыто уголовное дело. Известно, что женщина проживает с детьми сама, её муж находится на заработках за границей, передаёт publika.md.