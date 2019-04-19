В Каушанах автоледи на Porsche протаранила стену магазина (ФОТО)

В Каушанах автоледи на Porsche протаранила стену магазина (ФОТО)

Жительница столицы повредила свой внедорожник Porsche Macan после того, как врезалась в продуктовый магазин. Авария произошла прошлой ночью в селе Григорьевка Каушанского района.

По словам Виталия Арнаут, главы ИП Каушан, 28-летняя уроженка Кишинёва, находясь за рулём Porsche, в какой-то момент потеряла контроль над управлением. В результате машина съехала с дороги и врезалась в стену магазина. 46-летняя мать девушки, находившаяся на переднем сиденье, была госпитализирована с многочисленными травмами, пишет deschide.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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