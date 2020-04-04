В Карахасань медработники заразились от своего коллеги, который скрыл контакт с приезжим

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Решением властей с 1 апреля введен карантин в селе Карахасань района Штефан-Водэ. Там зарегистрировано большое количество инфицированных медицинских работников. Однако заразились они не потому, что оказывали помощь пациентам. Источником инфекции стал их коллега, который скрыл контакт с приезжим. Представители Национального агентства общественного здоровья восстановили картину событий.

Как оказалось, один из сотрудников общественного медико-санитарного учреждения в селе вступил в контакт с приезжим из-за границы, а после вышел на работу, никому об этом не сказав.

– Случай был завезен в Республику Молдова, был контакт медицинского работника в семье, и медицинский работник заразил всех своих коллег в этом учреждении. Министерство и НАОЗ ничего не скрывают, мы говорили, что там есть случаи, но они не связаны с оказанием помощи пациентам! – подчеркнул директор Агентства Николай Фуртунэ.

Фуртунэ отметил, что аналогичный случай произошел в Психиатрической больнице, где заразились 8 медицинских работников, но инфекцию принесли также извне.

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