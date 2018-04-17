В канун Радоницы на молдавской границе поставили новый рекорд по количеству пересечений

В канун Радоницы на молдавской границе поставили новый рекорд по количеству пересечений

В период с 9 по 15 апреля количество трансграничных пересечений достигло 405 475.

Как сообщает пресс-служба пограничной полиции, больше всего пересечений было зарегистрировано на въезд в Молдову – 205 814. Самым загруженным днём стала суббота – канун Радоницы – тогда пограничники насчитали более 68 тысяч пересечений. А за прошлые сутки границу пересекли около 49 тысяч человек, из которых 24 тысячи – граждане Молдовы.

Так, за последние 24 часа самыми востребованными пунктами пересечения традиционно стали:

  • КПП Леушень – 8 387 пересечений,
  • КПП Международный аэропорт Кишинёва – 7 907,
  • КПП Скулень – 4 823,
  • КПП Отачь – 4 313.

Кроме этого, в течение прошлой недели на границе было выявлено 96 человек, которые нарушили пограничное законодательство, а именно:

  • 59 человек нарушили режим пограничной зоны;
  • 31 иностранный гражданин превысил максимальный срок нахождения на территории РМ;
  • 4 гражданина нарушили правила перевозки пассажиров и грузов;
  • было зарегистрировано 2 попытки незаконного оборота товара.

 

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