В канун праздников столичные торговцы взвинтили цены на продукты

По старой цене можно купить картофель, лук, морковь и свеклу.

На Центральном рынке, практически, на все продукты выросли цены. Так, один килограмм говядины или свинины обойдется в 70 леев и больше. На прошлой неделе цены стартовали от 65 леев. Петух для холодца стоит 200 леев, а килограмм крольчатины – от 100 леев и выше, сообщает ipn.md.

Овечья брынза обойдется в 85 леев, сметана в 40 леев. Яйца можно приобрести по 18-20 леев.

Килограмм карпа стоит 55 леев, килограмм карася – от 35 леев и выше.

Цена одного килограмма импортированных томатов колеблется между 35 и 38 леями, увеличившись на несколько леев. Огурцы стоят, как и на прошлой неделе, 35 леев. Перец можно приобрести за 45 леев. Баклажан и тыква продаются по 38 леев, что на 5 леев больше в сравнении с прошлой неделей.

Картофель, лук, морковь и свеклу можно купить по прежней цене – по 5-6 леев. Капусту на салат можно приобрести за 3-4 лея, а на голубцы – за 8 леев. Зелень подорожала на 2 лея и стоит 5 леев.

Очищенные грецкие орехи обойдутся в 130 леев, чернослив – в 40-50 леев.

Цитрусовые фрукты продают по 22-35 лей за килограмм и более. Бананы можно найти по 25 леев. Гранаты и киви стоят 35 леев.