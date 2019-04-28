В канун Пасхи в Бендерах загорелся частный дом (ФОТО)

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Сообщение о воспламенении частного домовладения на улице Кирова в дежурную часть СВПЧ-2 поступило в 4 часа дня. На вызов поспешили два пожарных расчёта. Горела крыша дома.

Огнеборцы в течение часа потушили возгорание площадью 12 кв. м, не позволив пламени распространиться на три жилые комнаты и перекинуться на строения поблизости. Как возник пожар, объяснил 27-летний хозяин дома. Мужчина включил газовый котёл, чтобы нагреть воду, и уснул. Пробудился от сильного дыма. Само пламя молодой человек обнаружил под потолком кухни, прямо над газовым котлом, пишет mvdpmr.org.

Инспектор Госпожнадзора произвёл детальный осмотр места происшествия и выяснил, что пожар начался на чердаке. Там был проложен старый провод, скрученный из меди и алюминия. С уверенностью можно сказать, что человек, который когда-то прокладывал проводку в одну из комнат, не имел специального образования.

Таким образом, нарушение правил эксплуатации и монтажа электрооборудования стало основной причиной пожара. Огнём уничтожена часть шиферной крыши, повреждены балки чердачного перекрытия.

Материальный ущерб устанавливается. Проводится разбирательство.