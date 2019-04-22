В канун Пасхи сотрудники НАБПП проверили качество продаваемой на рынке краски для яиц (ВИДЕО)

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В канун Пасхи специалисты Национального агентства безопасности пищевых продуктов решили пройтись по торговым точкам Кишинёва и проверить качество продаваемой краски для яиц. Грубых нарушений пока не обнаружили, но всё же призвали граждан покупать краску только в авторизованных местах.

Как отмечают специалисты, главную опасность представляют промышленные красители, которые, в отличие от пищевых, могут содержать токсины.

– Очень важно, чтобы краситель был пищевым. Следует обратить внимание на его упаковку, на ее целостность, на данные, которые содержатся на ней: срок хранения, состав, производитель, условия хранения и продажи, – сказала инспектор НАБПП Ольга Жук.

А врачи напоминают, что даже пищевая краска после истечения срока хранения представляет угрозу для здоровья, передаёт publika.md.

– Если срок хранения пищевой краски истёк, она может вызвать опасное пищевое отравление. А если для покраски использовалась промышленная краска, то возникает риск отравления тяжелыми металлами, что тоже очень опасно, – отметил эпидемиолог Вячеслав Циника.

Между тем многие граждане предпочитают использовать при покраске яиц народные способы. Многие, например, красят яйца отваром свеклы, капусты и лука.

– Я крашу пасхальные яйца при помощи шелухи от лука. Все другие краски содержат токсины, – считает жительница города.

Примечательно, что стоимость пищевых красителей варьирует от двух до десяти леев.