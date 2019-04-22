В канун Пасхи сотрудники НАБПП намерены тщательнее проверять импортированную продукцию на пограничных постах (ФОТО)

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В канун Пасхи Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов усилило контроль на своих пограничных постах.

Как сообщает пресс-служба НАБПП, особое внимание специалисты уделят тому, насколько импортированные пищевые продукты соответствуют ветеринарным, фитосанитарным и пищевым требованиям. В связи с этим сотрудники НАБПП отбирают пробы для проведения лабораторных анализов, чтобы не допустить попадания на молдавских рынок несоответствующей продукции.

Напомним, что сотрудники Нацагентства по безопасности пищевых продуктов провели ряд проверок на мясных рынках в Бельцах. Во время контроля на рынках в районе улиц Байдукова и Феровиарилор были обнаружены многочисленные нарушения.