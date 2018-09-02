В канун нового учебного года полиция выступила с рекомендациями для детей

В канун нового учебного года полиция выступила с рекомендациями для детей

Считанные часы остались до начала нового учебного года. В связи с этим полиция РМ опубликовала основные жизненно важные правила, которые должен знать каждый ребёнок.

Полиция Молдовы призывает всех родителей страны обучить своих детей этим простым правилам, которые могут обеспечить безопасность ребёнка:

– заводить разговор можно только со знакомыми людьми, а принимать подарки от незнакомых людей или следовать за ними в какие-либо места – запрещено. Помните, что за спиной доброжелательного отношения могут скрываться опасные намерения;

– важно знать номер домашнего телефона, номера телефонов родителей, а также адрес, в котором проживает ребёнок;

– детям лучше не носить бижутерию или другие ценные вещи на себе, чтобы не привлекать внимания воров;

– друзей стоит выбирать с осторожностью, избегая тех, кто вынуждает вести себя не так, как вам кажется правильным.

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