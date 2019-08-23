В канун мини-каникул НИП призывает граждан соблюдать общественный порядок и следить за детьми

В канун мини-каникул НИП призывает граждан соблюдать общественный порядок и следить за детьми

В канун мини-каникул, которые ждут работников бюджетной сферы, Национальный инспекторат патрулирования призывает граждан соблюдать Правила дорожного движения, общественный порядок и постоянно следить за детьми.

Патрульные настоятельно рекомендует тем, кто планирует отправиться в путешествие, не оставлять открытыми окна. Кроме этого, они призывают внимательно следить за детьми: где они играют, как переходят дорогу и с кем разговаривают.

– Если вы планируете отправиться в зоны отдыха, не забудьте убрать за собой и не садитесь за руль после употребления спиртных напитков. Ведите себя достойно и не вступайте в конфликты, – рекомендует НИП.

Патрульные также призывают водителей парковать автомобили так, чтобы не создавать препятствия другим участникам дорожного движения. А, оставляя автомобиль, не забывать плотно закрывать окна.

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