В канун Международного дня защиты детей столичный детсад получил новые кроватки и шкафчики от первой леди (ФОТО)

В канун Международного дня защиты детей столичный детсад получил новые кроватки и шкафчики от первой леди (ФОТО)

Речь идет о детском саду № 87, расположенном в столичном секторе Буюканы. Учреждение получило помощь от благотворительного фонда “Din suflet” в рамках общереспубликанской акции по поддержке дошкольных учреждений.

Администрация детского сада и родители воспитанников обратились в фонд первой леди с просьбой оказать содействие в замене изношенной и устаревшей мебели в некоторых группах. В ответ на обращение дошкольное учреждение получило удобные кроватки и новые шкафчики.

Сегодня Галина Додон посетила детсад. Первая леди поздравила детей с окончанием учебного года, а также с Международным днем защиты детей, пожелав им здоровья и счастливого детства. Гости привезли малышам сладости, соки и фрукты.

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