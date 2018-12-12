В Кантемире зверски убита владелица местного магазина

Труп женщины с многочисленными следами насильственной смерти был обнаружен вчера в собственном доме жертвы. Страшную находку обнаружила соседка убитой, которая и обратилась в полицию. Инцидент произошёл в селе Вишнёвка Кантемирского района.

Мариана Бециву, пресс-секретарь столичного инспектората полиции, рассказала deschide.md, что на теле и голове 68-летней убитой врачи обнаружили несколько ран, нанесённых неизвестным предметом. При жизни женщина была управляющей магазином. По некоторым данным, перед нападением на женщину убийцы отключили её дом от электричества.

По словам местных жителей, у убитой остались двое дочерей, проживающих в Кишинёве. Соседка, обнаружившая труп, утверждает, что перед смертью женщину сильно избили.

Как заявил начальник отдела полиции района Кантемир Адриан Сырбу, женщина была убита при помощи металлической трубы. После убийства преступник скрылся, ничего с собой не прихватив.

Было установлено, что жертва принимала ванну, когда свет в доме отключили. Женщина вышла на балкон на втором этаже дома, и в этот момент на неё напали неизвестные. Жертве были нанесены три удара в область живота металлической трубой. В результате полученных травм женщина скончалась, – рассказал Сырбу.

Полицейский также добавил, что нападавшие не намеревались что-либо украсть из дома. Это подтверждает тот факт, что в доме убитой были найдены около 40 000 леев, которые неизвестные не тронули.