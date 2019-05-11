В Кантемире задержали лжеинспекторов НАБПП, вымогавших деньги у владельца магазина

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Полиция арестовала двоих мужчин, которые пытались поживиться за счёт владельца магазина. Инцидент произошёл вчера в Кантемирском районе.

Мужчины представились сотрудниками Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и нагрянули с импровизированной проверкой в местную торговую точку. По данным полиции, злоумышленники предъявили фальшивые удостоверения и потребовали показать сертификаты происхождения товара. Затем они пригрозили владельцу штрафом, но намекнули, что за определённую сумму не будут составлять протокол, пишет realitatea.md.

В итоге лжеинспекторы забрали все деньги из кассы (1 600 леев) и поспешили скрыться. Однако вскоре их задержали по горячим следам.

Подозреваемых задержали на 72 часа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.