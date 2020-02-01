В Кантемире ребёнок был насмерть сбит на глазах у отца: водитель сбежал

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В Кантемирском районе 10-летний ребёнок скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Его отец, 38-летний мужчина, получил перелом. Водитель, который сбил пешеходов, скрылся с места происшествия.

По данным полиции, авария произошла вчера в селе Баймаклия Кантемирского района. Ребёнок и его глухонемой отец попали под колёса автомобиля, когда переходили улицу. Водитель скрылся с места происшествия, однако полицейские быстро его идентифицировали и поймали. Им оказался 20-летний местный житель. Водитель прошёл тест на алкоголь, который выявил, что он находился в трезвом состоянии, передаёт deschide.md.

После ДТП ребёнок и его отец были госпитализированы. Несовершеннолетнего поместили в реанимацию, он был в тяжёлом состоянии. Его отец получил перелом правого предплечья. К сожалению, в результате полученных травм ребёнок скончался.

Все обстоятельства аварии устанавливаются. Водителю грозит уголовное наказание.