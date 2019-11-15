В Кантемире рабочие обнаружили 4 человеческих скелета (ВИДЕО)

В Кантемире рабочие обнаружили 4 человеческих скелета (ВИДЕО)

Фрагменты костей 4 человеческих скелетов обнаружили в карьере по добыче глины в селе Готешть Кантемирского района. Во время раскопок группа рабочих случайно наткнулась на останки, захороненные на глубине 60 сантиметров.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. О находке сообщили в Национальное агентство археологии, пишет publika.md.

Территория была огорожена, а кости извлечены и доставлены в ИП Кантемира. Согласно первичным предположениям, останки датируются периодом Второй мировой войны.

В ближайшие дни группа археологов отправится в Кантемирский район для проведения дальнейшей экспертизы.

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