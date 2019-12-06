В Кантемире от отравления угарным газом погибла пожилая женщина

В Кантемире от отравления угарным газом погибла пожилая женщина

88-летняя женщина погибла при пожаре в селе Тартаул Кантемирского района. Как сообщается на сайте ГИЧС, возгорание произошло сегодня утром в доме пенсионерки.

Пламя утихло само по себе, соседи пожара не заметили. Хозяйка дома, вероятно, отравилась угарным газом. Бездыханное тело пенсионерки обнаружил сын, который вызвал спасателей. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за несоблюдения правил безопасности при эксплуатации печи.

Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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