В Кантемире четыре человека попали в больницу после грибной трапезы

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По данным Службы скорой медицинской помощи, всего с начала текущей недели в Молдове было зарегистрировано 53 случая интоксикации, 10 из них – отравления грибами.

Самый серьёзный случай отравления был зафиксирован 22 октября в Кантемирском районе. Пять человек обратились в «скорую» после употребления грибов, собранных в лесу и приготовленных в домашних условиях. Врачи оказали пациентам первую помощь на догоспитальном этапе, после чего четверо из них были госпитализированы в районную больницу Кантемира.

Специалисты отмечают, что признаки отравления грибами могут появиться спустя несколько минут после их употребления или через 3-6 часов. При отравлении грибами проявляются следующие симптомы: слабость, тошнота, рвота, головокружение, нарушения зрения и галлюцинации.

Национальный центр скорой догоспитальной медицинской помощи призывает граждан приобретать грибы в авторизированных местах, а не у уличных торговцев. В случаях проявления симптомов отравления следует звонить в службу 112.