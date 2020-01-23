В Кантемире археологи нашли древнее захоронение (ФОТО)

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Десятки могил разных исторических периодов были обнаружены археологами в селе Готешты Кантемирского района. Раскопки в этом месте велись с декабря 2019 года.

По словам специалистов Национального агентства археологии, обнаруженные погребальные комплексы со скелетами взрослых и детей относятся к христианскому кладбищу XVI-XVII веков. В пяти гробницах также были найдены старинные венгерские и польские монеты, пишет publika.md.

В некоторых захоронениях были найдены останки глиняной посуды, относящейся приблизительно к XII-X веков до нашей эры. Самая большая коллекция обнаруженной керамики относится к позднему средневековью.