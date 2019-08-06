В Каменском районе загорелся коровник: животные не пострадали

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Треск лопающегося шифера около трёх часов ночи разбудил жильцов частного дома в селе Новая Окница Каменского района. В 20-ти метрах от дома горел коровник.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, владельцы тут же вызвали службу спасения. Объятое пламенем строение пожарные потушили в течение 5 минут. Огонь практически полностью уничтожил постройку площадью 16 кв.м. В момент возгорания в сарае находились две коровы. Животные не пострадали. Они самостоятельно покинули опасное место.

В качестве основной причины воспламенения специалисты рассматривают короткое замыкание самодельной электропроводки, проложенной по деревянной конструкции.