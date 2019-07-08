В Каменском районе пожар повредил гараж и уничтожил автомобиль

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7 июля вспыхнул пожар в селе Рашково Каменского района. В закрытом гараже, расположенном на территории частного владения, загорелся автомобиль Fiat.

Пожар первым увидел 48-летний владелец машины. Как пишет mvdpmr.org, зайти и локализовать пламя самостоятельно мужчина не смог. Огонь охватил всю внутреннюю часть помещения.

Ликвидировать возгорание помогли каменские пожарные. Специалисты справились со стихией за полтора часа и не допустили распространения огня на жилой дом. Транспортное средство выгорело полностью.

Осмотрев место происшествия, инспекторы предположили, что причиной ЧП могло стать короткое замыкание проводов в распределительной коробке в гараже. Разбирательство по факту случившегося продолжается.