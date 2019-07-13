В Каменском районе несколько дней ищут пропавшее стадо коз

В Каменском районе несколько дней ищут пропавшее стадо коз

11 июля жительница села Грушка позвонила в дежурную часть и сообщила о пропаже двух коз. В ходе разбирательства выяснилось, что своих животных лишилась не только она, а ещё порядка 20 сельчан.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, за стадом из 35 голов весь день должны были смотреть два брата-пастуха. Однако мужчины недоглядели. Пока они спали, животные пропали. Пастухи сначала искали коз самостоятельно, потом вернулись в село и сообщили о случившемся людям.

Поиски пропавших животных продолжаются.

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