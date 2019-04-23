В Каменке вор-рецидивист украл из магазина 3 мешка продуктов и алкоголя

0

За помощью к правоохранителям обратилась владелица продовольственного магазина, расположенного в селе Ротар Каменского района. Она пояснила, что в ночь на 21 апреля с витрин пропали продукты питания, табачная и алкогольная продукция, предметы личной гигиены.

Осмотрев место происшествия, сотрудники милиции установили, что вор сначала проник в подсобное помещение, сняв с крыши 2 листа шифера. Взломав дверь, он пробрался в торговый зал.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель города Рыбница, ранее неоднократно судимый.

Мужчину задержали. Как выяснилось, в село он периодически наведывался к своей приятельнице. Приехав в очередной раз, он заприметил магазин, не оборудованный сигнализацией.

За ночь злоумышленник несколько раз побывал в торговом помещении. 3 мешка с похищенными товарами нарушитель спрятал на чердаке одного из нежилых домов села.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.