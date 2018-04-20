В Каменке трое единомышленников попались на краже силоса

В Каменке трое единомышленников попались на краже силоса

От улик они избавились, скормив корм лошадям.

Как сообщает МВД Приднестровья, органы правопорядка арестовали трёх злоумышленников по фактам совершения двух краж. Ими оказались братья 22 и 27 лет из села Слобода-Рашково и их общий товарищ – 27-летний житель села  Катериновка. Все были ранее судимы за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По данным следствия, злоумышленники в течение недели украли 48 железобетонных столбиков у 42-летнего фермера. Сотрудники милиции поймали злоумышленников “по горячим следам”. Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу.

В ходе расследования органы правопорядка выяснили, что это не первое дело, на которое пошли трое единомышленников. Так, в середине апреля они пробрались на территорию крестьянско-фермерского хозяйства “Бурец” и вынесли 10 мешков силоса. Украденное скормили лошадям жителя города Каменка, у которого работали по найму.

По фактам кражи идёт расследование. Не исключается вероятность возбуждения уголовного дела.

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