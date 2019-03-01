В Каменке рецидивист позарился на кур односельчанки

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За помощью в милицию обратилась 64-летняя жительница Каменского района. Потерпевшая рассказала, что в период с 22 по 28 февраля из курятника, расположенного во дворе её дома, пропали 2 петуха и 4 курицы.

Как выяснилось, во время отсутствия хозяйки за домом присматривала соседка. Когда женщина в очередной раз пришла покормить домашнюю птицу, то не досчиталась нескольких особей, пишет mvdpmr.org.

Вскоре была установлена личность подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый односельчанин заявительницы. Похищенную живность он продал, а вырученные деньги пропил.

По факту кражи проводится разбирательство. Обстоятельства инцидента выясняются.