В Каменке правоохранители задержали домушника-рецидивиста

В Каменке правоохранители задержали домушника-рецидивиста

58-летняя жительница Каменки обратилась в милицию после того, как дом её 35-летней дочери обокрали. Кража произошла в период с 1 ноября по 8 декабря.

Злоумышленник пробрался в дом жертвы через окно. Из жилища пропали ковёр, плед, телевизор и посуда.

Сотрудникам милиции удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался 44-летний местный житель, у которого ранее уже была судимость.

Задержанный признался в содеянном, пишет mvdpmr.org. В доме, где проживал мужчина, нашлись украденные вещи. Как удалось установить, подозреваемый некоторое время назад предлагал заявительнице свою помощь в огороде. Во время переговоров он выяснил, что жертва в доме проживает нерегулярно.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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