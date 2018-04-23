В Каменке пьяный водитель и его пассажир чудом уцелели в перевернувшейся на бок машине

В Каменке пьяный водитель и его пассажир чудом уцелели в перевернувшейся на бок машине

Авария произошла вчера вечером на улице Ленина.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, 55-летний водитель и его 58-летний пассажир находились в автомобиле в нетрезвом состоянии. Двигаясь на автомобиле марки Opel, мужчина не справился с управлением и наехал на бордюр. Неудачный манёвр привёл к тому, что легковушка опрокинулась на бок.

В результате аварии никто серьёзно не пострадал, а автомобиль получил технические повреждения – не уцелела правая дверь, крыло и фара. Органа правопорядка расследуют это дело.

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