В Каменке охваченный пламенем сарай едва не оставил семью без дома

Оперативное вмешательство пожарных позволило избежать трагедии.

Инцидент произошел накануне в селе Хрустовая Каменского района. Неожиданно сарай, которым владели две семьи, вспыхнул. Возгорание заметила соседка, которая и вызвала пожарных.

Стоит отметить, что сарай находился всего в трех метрах от дома. Прибывшим пожарным удалось за 15 минут локализовать пламя и не дать ему перейти на жилище.

В результате происшествия сгорели потолочные деревянные балки, повреждён шифер. На чердаке огнём уничтожено имущество одного из владельцев. При этом пожарным удалось спасти внутреннюю часть постройки, которую 55-летняя хозяйка оснастила мельницей для переработки зерна.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Специалисты обнаружили неизолированную скрутку электропроводов, выполненную из алюминия и меди. Виновник может быть привлечен к административному наказанию.

Ранее в Приднестровье пенсионер забыл потушить сигарету и подпалил соседей.