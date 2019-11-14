В Каменке обнаружен труп мужчины: он умер от переохлаждения после того, как уснул пьяным у ручья

0

В селе Хрустовая обнаружен труп 36-летнего местного жителя. Тело мужчины у небольшого ручья увидели сельчане, которые вызвали скорую помощь и милицию.

По данным mvdpmr.org, видимых признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили. По предварительной версии, мужчина скончался от переохлаждения. Более точную причину покажет судебно-медицинская экспертиза.

Правоохранителями уже установлено, что накануне вечером погибший употреблял спиртное. На месте происшествия обнаружена и изъята наполовину пустая бутылка с самогоном.