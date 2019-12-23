В Каменке нетрезвый водитель на внедорожнике врезался в дерево (ФОТО)

В Каменке нетрезвый водитель на внедорожнике врезался в дерево (ФОТО)

21 декабря в Каменке инспекторы обнаружили на просёлочной дороге повреждённый автомобиль Hummer. Водитель внедорожника не справился с управлением.

Машину занесло на повороте, она выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадал 49-летний житель Тирасполя, который управлял автомобилем.

Пассажиров в салоне не было. С переломами нескольких рёбер водителя госпитализировали в травматологическое отделение рыбницкой больницы, пишет mvdpmr.org.

Предположительно мужчина был в нетрезвом состоянии. Разбирательство по факту дорожного происшествия продолжается.

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