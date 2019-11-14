В Каменке нетрезвая велосипедистка попала под колёса автомобиля (ФОТО)

В Каменке нетрезвая велосипедистка попала под колёса автомобиля (ФОТО)

Под колёса проезжавшей машины марки Ford попала велосипедистка. ДТП произошло в Каменке. Женщина на двухколёсном транспорте выезжала с прилегающей территории на проезжую часть улицы Кирова. Водителю автомобиля столкновения избежать не удалось.

По данным mvdpmr.org, с места происшествия пострадавшую доставили в районную больницу. У 47-летней каменчанки диагностированы сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма.

Инспекторы проводят проверку. По предварительным данным, велосипедистка управляла транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Назначена экспертиза.

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