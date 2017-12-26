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В Каменке насмерть сбили пьяного пенсионера

В Каменке насмерть сбили пьяного пенсионера

Он двигался по проезжей части дороги перед близко движущимся транспортным средством.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 36-летняя жительница города Рыбница, управляя «ВАЗ-21063», попыталась предотвратить столкновение, развернув машину на встречную полосу движения. Однако избежать наезда не удалось.

– 75-летний пешеход получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Примерно в 20:00 мужчина скончался в реанимационном отделении ЦРБ г. Каменка. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения, – отмечает источник. 

Обстоятельства происшествия выясняются. 

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