В Каменке насмерть сбили пьяного пенсионера

Он двигался по проезжей части дороги перед близко движущимся транспортным средством.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 36-летняя жительница города Рыбница, управляя «ВАЗ-21063», попыталась предотвратить столкновение, развернув машину на встречную полосу движения. Однако избежать наезда не удалось.

– 75-летний пешеход получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Примерно в 20:00 мужчина скончался в реанимационном отделении ЦРБ г. Каменка. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения, – отмечает источник.

Обстоятельства происшествия выясняются.