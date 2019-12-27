В Каменке на рынке вор стащил у зазевавшейся пенсионерки кошелёк

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Инцидент произошёл утром 22 декабря на территории рынка в Каменке. Заходя в мясной павильон, 60-летняя горожанка почувствовала, что мужчина, находившийся рядом, потянул её за сумку. Когда женщина хотела расплатиться за покупки, обнаружила пропажу кошелька.

Выбежав на улицу, она попыталась остановить мужчину, которого подозревала в преступлении, но тот затерялся в толпе, пишет mvdpmr.org. Потерпевшая обратилась в местный отдел милиции и рассказала, что в кошельке, помимо денежных средств, находился паспорт и пенсионные удостоверения её и мужа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 25 декабря подозреваемого задержали. Им оказался 25-летний житель города. Мужчина сознался в совершении кражи и указал, куда подбросил кошелёк с документами. Деньги вор успел потратить на личные нужды.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Проводится дознание.