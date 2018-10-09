В Каменке мужчина облил бензином жену и дом и пригрозил сжечь их

Инцидент произошёл в одном из сёл района. Во дворе собственного домовладения разбушевался подвыпивший хозяин.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в гневе 67-летний мужчина облил бензином жильё и супругу. Схватив паяльную лампу, он стал сыпать угрозами, что сожжёт дом вместе с женщиной.

Испуганной сельчанке удалось добраться до соседей и вызвать стражей правопорядка. Сейчас в непростых взаимоотношениях супружеской пары разбираются участковые инспекторы милиции.