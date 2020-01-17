В Каменке двухлетняя девочка попала в больницу, проглотив таблетки

В Каменке двухлетняя девочка попала в больницу, проглотив таблетки

Врачи Каменской районной больницы сообщили в милицию о малышке, поступившей к ним с признаками медикаментозного отравления.

В ходе разбирательства было установлено, что родители с ребёнком в возрасте года и 9 месяцев приехали в село погостить у родственников. Вечером мама обратила внимание на вялое состояние дочери. Взрослые вызвали “скорую”, пишет mvdpmr.org.

В ходе осмотра места происшествия было обнаружено два блистера с медицинскими препаратами “Глицин” и “Клоназепам”. Сколько таблеток проглотила девочка, неизвестно. Пока маленькая пациентка находится под наблюдением специалистов.

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