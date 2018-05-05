В Каменке автомобилист сбил несовершеннолетнюю велосипедистку (ФОТО)

В Каменке автомобилист сбил несовершеннолетнюю велосипедистку (ФОТО)

Участниками дорожной драмы стали двое жителей села Подоймица.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, 21-летний водитель автомобиля марки «ВАЗ-2109» совершил наезд на велосипедистку. В результате ДТП 14-летняя пострадавшая получила телесные повреждения в виде серьёзной травмы головы, множественных переломов, ушибов, ссадин и была госпитализирована в реанимационное отделение ЦРБ.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Автомобиль помещён на штрафплощадку.

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