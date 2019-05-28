В Калужской области задержали рецидивиста из Молдовы, подозреваемого в убийстве

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24 мая в квартире многоквартирного дома в Обнинске было обнаружено тело 32-летней женщины с колото-резаными ранами. По данным следствия, женщина квартиру снимала.

На месте преступления полицейскими были обнаружены отпечатки пальцев, принадлежащие ранее судимому 43-летнему гражданину Молдовы, работающему на одном из обнинских предприятий. 26 мая его нашли в одном из хостелов города и задержали, пишет kaluga24.tv.

Мужчина признался в убийстве и рассказал, что с убитой познакомился вечером 23 мая через сайт интимных услуг. Однако приезжий думал, что услуги ему будут оказаны бесплатно. Поэтому, приехав к новой знакомой домой и узнав, что придется платить, он пришел в ярость и зарезал девушку, после чего покинул квартиру, прихватив с собой украшения и цифровую технику убитой.

Правоохранителями Калужской области было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.