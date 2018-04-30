В Каларашском районе сгорел сельский дом: у пожарных случилась поломка (ВИДЕО)

Инцидент произошел рано утром сегодня, 30 апреля, в селе Пыржолтень.

Видео вовсю полыхающего дома выложила в соцсеть очевидица. Она рассказала, что присутствовавшие на месте пожарные на протяжении 15 минут не могли запустить насос, а когда все же запустили, то оказалось, что в машине нет воды.

Со своей стороны, в Генинспектората по чрезвычайным ситуациям признали, что проблема была, однако заявили, что она была устранена менее чем за три минуты.

– Первый экипаж прибыл на место в 6.47 и стал предпринимать меры для тушения пожара. В определенный момент обнаружилась техническая неисправность, которая была устранена экипажем. Возгорание было локализовано в 8.03, удалось спасти дом, находящийся поблизости. Всего в тушении пожара были задействованы два пожарных экипажа, – рассказали в ведомстве.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания будет установлена позднее.

В Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям также отметили, что по факту неисправности, обнаруженной в ходе тушения пожара, инициировано внутреннее расследование.

Видео: facebook/Victoria Janau