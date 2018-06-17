В Калараше пьяный мужчина взорвал гранату из-за ссоры с сожительницей (ВИДЕО)

Житель села Рэчула Каларашского района привёл в действие гранату, поссорившись со своей возлюбленной. К счастью, никто не пострадал.

По данным полиции, 48-летний мужчина находился в сильном алкогольном опьянении, когда затеял ссору с сожительницей, пишет publika.md. В ссору возлюбленных встрял родственник женщины, после чего пьяный мужчина стал угрожать ему расправой.

Скандал закончился тем, что неадекватный всё же взорвал гранату, бросив её в поле. К счастью, в результате детонации никто не пострадал. Мужчина был арестован.

Стоит отметить, что задержанный ранее был судим за кражу. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.