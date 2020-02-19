В Калараше четверо мужчин были оштрафованы за незаконную вырубку леса

В Калараше четверо мужчин были оштрафованы за незаконную вырубку леса

Оперативная группа Инспектората по охране окружающей среды провела рейд, направленный на борьбу с браконьерством и незаконной вырубкой лесов в Каларашском районе.

В результате рейда инспекторы обнаружили 4 телеги с брёвнами без документов о происхождении. Владельцы телег были оштрафованы на 12 условных единиц (600 леев) каждый в соответствии со статьёй 142 Кодекса о правонарушениях РМ.

По данным пресс-службы Инспектората по охране окружающей среды, древесный материал был отправлен на хранение в лесное хозяйство Каларашского района.

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