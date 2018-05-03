В каком случае водитель может лишиться своего автомобиля: изменения, предложенные к обсуждению

Водитель транспортного средства может быть отстранен от вождения, если есть достаточные основания полагать, что он находится под воздействием алкоголя или других веществ. Эти положения содержатся в проекте, предложенном для публичного обсуждения.

По просьбе констатирующего органа лицо должно согласиться на алкотест, медицинское обследование, забор анализа крови и выделений для анализа. В это время транспортное средство задерживается и, если оно не может быть передано владельцу или его представителю, должно быть доставлено на специальную автостоянку или в полицейское подразделение, ближайшее к месту констатации нарушения, пишет bizlaw.md.

Размещение транспортных средств на специальной стоянке или на территории полицейского подразделения регистрируется в специальном отчете.

Задержанные транспортные средства должны быть возвращены владельцу или его законному представителю сразу после снятия оснований для задержания. Затраты на изъятие, транспортировку и хранение задержанных транспортных средств несет лицо, в отношении которого возбужден уголовный процесс.