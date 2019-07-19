В каких столичных секторах в пятницу не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 19 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэраш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 44, Г. Гросу 16, Валя Дическу 53-91, 64-140 – с 09:15 до 17:00;

ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Маноле 7 – с 09:15 до 11:15.

Сектор Рышкановка:

ул. Донич 1-15, 4-60, 27, Выртосу 1-3, 2-18, 21, Ипотешть 43, Студенцилор 3-6, Панфиле 7, 27, Валя Албэ 13, 18, Ф. Лупашку 22, 60, Замолксис 3-29, 4-22 – с 09:10 до 17:00.

ул. Домницей 2, 6/2, 16, В. Харя 4, 10, 16, Ипотешть 59, Меморией 15, Мирчешть 7, 21/1, 21/5, 22, 22/1, 34, 34/1, 44, 48, 9999, Ф. Лупашку 20 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.