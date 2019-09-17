В каких секторах столицы во вторник не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 17 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Александру чел Бун 21-69, 30-62, 999, Армянская 65-73, 96-100, Колумна 72, 72A, 72/3, 76, 101, Х. Любавич 5, 6, 8, 12, 14, М. Эминеску 61-63, 68-70, О. Гога 1-19, 2-14, Р. Цирилсон 4, 6, В. Александри 88-92, 117, 131-137, 9990 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Чеканы:

ул. Индустриалэ 10 – с 09:15 до 20:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Н. Донич 14, Г. Выртосу 14, 15, Ипотешть 22, Мирчешть 999, 9999, Т. Панфиле 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Валя Албэ 10,56, Ф. Лупашку 2, 5, 16A, Замолксе 22 – с 08:55 до 19:00;

ул. Дойна 150, 154/3 – с 11:00 до 18:00;

ул. Киев 10/1 – частично с 09:00 до 13:00;

ул. А. Руссо 8/1 – частично с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.