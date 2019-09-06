В каких секторах столицы в пятницу не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 6 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 12, Христо Ботев 19/7 – с 13:00 до 17:00;

бул. Дечебал 6, 6/2, 6/4, Валя Кручий 4, 4/3, 4 п.2, 4 п.6-7, 6 – с 08:45 до 13:45;

ул. Христо Ботев 19/6 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

ул. Армянская 55, 61, 84, Болгарская 47, Колумна 58, 70, 81-93, 999, 9999, Варлаам 65, 74-78, В. Александри 80-88, 123-129, 9999 – с 13:00 до 18:00;

ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61/1A, 61A – с 11:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Руссо 5/1, 7/1, 9/1, 9/2, 11/2, 13/2, 13/A, 15, 9999 – частично с 09:10 до 17:00;

ул. Н. Димо 14, Г. Выртосу 14, 15, Ипотешть 22, Мирчешть 999, 9999, Т. Панфиле 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Валя Албэ 10, 56, Ф. Лупашку 2, 5, 16A – с 08:55 до 19:00;

ул. Замолксе 22 – с 08:55 до 19:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.