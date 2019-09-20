В каких секторах столицы в пятницу не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 20 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. В. Лупу 30 – с 10:00 до 12:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 1-15, 2-20, пер. 31 Августа 1-3, 9, 2-26, Кавказ 1-13, 4-22, 1 пер. Кавказ 1-27, 2-16, Чуфля 12, И. Василенко 2, 22-36, пер. Стежэрень 1 – с 09:00 до 17:00;

ул. А. Пушкин 16, 16/1, 16/2, 20, 20/1, А. Щусев 52/1, 55, 62, Букурешть 40, 53, 53/1, 57, 59, 63, 65, 9999, М. Эминеску 23-29, 30-38, В. Александри 97, В. Пыркылаб 17, 23, 23A, 26, 30, 31, 32, 33 – с 08:45 до 13:00;

ул. К. Вырнав 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 21/1, 21/2, 25, Н. Тестимициану 29/5 – с 08:45 до 13:00;

ул. К. Вырнав 19/4, 21, 21/2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Руссо 18/1, Мештерул Маноле 3/2, 6, 8 – с 09:10 до 17:00;

ул. Джинта Латинэ 11 – с 13:00 до 15:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.