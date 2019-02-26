В каких районах социалисты победили по спискам (СПИСОК)

Партия социалистов одержала победу в 14 районах страны, муниципии Бельцы, автономном территориальном образовании Гагаузия и в административно-территориальных единицах Левобережья Днестра.
Примечательно, что в районе Тараклия и в Гагаузии социалисты одержали сокрушительную победу, набрав по 80,34% и 83,36% соответственно. Более половины жителей района проголосовали за социалистов в Окнице – 55,89%. В Приднестровье Партию социалистов выбрали 51,53%.
Ниже представлен список районов, где социалисты уверенно победили:
- Бричень – 45,26%;
- Окница – 55,89%
- Единец – 36,61%
- Дондюшень – 43,82%;
- Сорока – 37,95%;
- Дрокия – 34,54%;
- Рышкань – 41,66%;
- Бельцы – 36,75%;
- Приднестровье – 51,53%;
- Фэлешть – 34,19%;
- Сынжерей – 29,50%;
- Дубэсарь – 34,17%;
- Штефан-Водэ – 30,96%;
- Гагаузия – 83,36%;
- Кагул – 33,37%;
- Тараклия – 80,34%;
- Бессарабка – 39,42%.
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