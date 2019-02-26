В каких районах социалисты победили по спискам (СПИСОК)

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Партия социалистов одержала победу в 14 районах страны, муниципии Бельцы, автономном территориальном образовании Гагаузия и в административно-территориальных единицах Левобережья Днестра.

Примечательно, что в районе Тараклия и в Гагаузии социалисты одержали сокрушительную победу, набрав по 80,34% и 83,36% соответственно. Более половины жителей района проголосовали за социалистов в Окнице – 55,89%. В Приднестровье Партию социалистов выбрали 51,53%.

Ниже представлен список районов, где социалисты уверенно победили:

Бричень – 45,26%; Окница – 55,89% Единец – 36,61% Дондюшень – 43,82%; Сорока – 37,95%; Дрокия – 34,54%; Рышкань – 41,66%; Бельцы – 36,75%; Приднестровье – 51,53%; Фэлешть – 34,19%; Сынжерей – 29,50%; Дубэсарь – 34,17%; Штефан-Водэ – 30,96%; Гагаузия – 83,36%; Кагул – 33,37%; Тараклия – 80,34%; Бессарабка – 39,42%.