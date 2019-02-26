В каких районах социалисты победили по спискам (СПИСОК)

В каких районах социалисты победили по спискам (СПИСОК)

Партия социалистов одержала победу в 14 районах страны, муниципии Бельцы, автономном территориальном образовании Гагаузия и в административно-территориальных единицах Левобережья Днестра. 

Примечательно, что в районе Тараклия и в Гагаузии социалисты одержали сокрушительную победу, набрав по 80,34% и 83,36% соответственно. Более половины жителей района проголосовали за социалистов в Окнице – 55,89%. В Приднестровье Партию социалистов выбрали 51,53%.

Ниже представлен список районов, где социалисты уверенно победили:

  1. Бричень – 45,26%;
  2. Окница – 55,89%
  3. Единец – 36,61%
  4. Дондюшень – 43,82%;
  5. Сорока – 37,95%;
  6. Дрокия – 34,54%;
  7. Рышкань – 41,66%;
  8. Бельцы – 36,75%;
  9. Приднестровье – 51,53%;
  10. Фэлешть – 34,19%;
  11. Сынжерей – 29,50%;
  12. Дубэсарь – 34,17%;
  13. Штефан-Водэ – 30,96%;
  14. Гагаузия – 83,36%;
  15. Кагул – 33,37%;
  16. Тараклия – 80,34%;
  17. Бессарабка – 39,42%. 
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