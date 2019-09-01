В каких населённых пунктах не будет света в первый день осени

Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 1 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.
Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
Калараш:
с. Бахмут: ул. и станция Бахмут – частично с 09:40 до 18:30.
Каушаны:
с. Сэлкуца – частично с 08:30 до 20:30.
Хынчешты:
с. Минджир – частично с 08:30 до 21:00.
За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.
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