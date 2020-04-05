В каких населенных пунктах Молдовы больше всего случаев коронавируса и из каких стран “завезли” COVID-19 (ВИДЕО)

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Из подтвержденных на данный момент 864 случаев коронавируса в Молдове в 15 зарегистрирован летальный исход. 30 человек вылечились от COVID-19. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.

Из подтвержденных случаев:

293 – в Кишиневе; 132 – в Штефан-Водэ; 126 – в Сороках; 47 – в Приднестровье; 30 – в Кагуле; 29 – в Хынчештах; 28 – в Яловенах; 24 – в Глодянах; 23 – в Оргееве.

Что касается “импортированных” случаев, на первом месте в этом “рейтинге” находится Великобритания – 30. Из Италии был завезен 21 случай, из Украины – 14, из Франции – 12, из России – 9 и из Румынии – 7.

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