В каких населенных пунктах Молдовы больше всего случаев коронавируса и из каких стран “завезли” COVID-19 (ВИДЕО)

В каких населенных пунктах Молдовы больше всего случаев коронавируса и из каких стран “завезли” COVID-19 (ВИДЕО)

Из подтвержденных на данный момент 864 случаев коронавируса в Молдове в 15 зарегистрирован летальный исход. 30 человек вылечились от COVID-19. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. 

Из подтвержденных случаев:

293 – в Кишиневе; 

132 – в Штефан-Водэ; 

126 – в Сороках;

47 – в Приднестровье;

30 – в Кагуле;

29 – в Хынчештах;

28 –  в Яловенах;

24 – в Глодянах;

23 – в Оргееве. 

Что касается “импортированных” случаев, на первом месте в этом “рейтинге” находится Великобритания – 30. Из Италии был завезен 21 случай, из Украины – 14, из Франции – 12, из России – 9 и из Румынии – 7.

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