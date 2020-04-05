В каких населенных пунктах Молдовы больше всего случаев коронавируса и из каких стран “завезли” COVID-19 (ВИДЕО)

Из подтвержденных на данный момент 864 случаев коронавируса в Молдове в 15 зарегистрирован летальный исход. 30 человек вылечились от COVID-19. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.
Из подтвержденных случаев:
293 – в Кишиневе;
132 – в Штефан-Водэ;
126 – в Сороках;
47 – в Приднестровье;
30 – в Кагуле;
29 – в Хынчештах;
28 – в Яловенах;
24 – в Глодянах;
23 – в Оргееве.
Что касается “импортированных” случаев, на первом месте в этом “рейтинге” находится Великобритания – 30. Из Италии был завезен 21 случай, из Украины – 14, из Франции – 12, из России – 9 и из Румынии – 7.
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