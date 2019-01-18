В каких городах за границей будут открыты избирательные участки (СПИСОК)

0

Правительство Республики Молдова приняло сегодня, 18 января, решение о количестве избирательных участков, которые будут открыты за границей на выборах 24 февраля.

Со списком стран и городов, где находящиеся за рубежом молдаване смогут проголосовать, можно ознакомиться ниже.

Молдавское правительство в очередной раз проигнорировало принцип пропорциональности при открытии избирательных участков на парламентских выборах 24 февраля. В частности, на порядка 400 тысяч официально находящихся в РФ граждан Молдовы будут открыты всего 11 избирательных участков: по 2 в Москве и в Санкт-Петербурге, а также по одному в Красноярске, Нижневартовске, Сочи, Курске, Туле, Новосибирске и Калининграде. В то же время в Италии, где наших соотечественников существенно меньше, откроют 29 участков. Больше участков будет даже в США – 12.