В Кагульском районе женщину изнасиловали во время вечеринки

Преступление произошло в селе Манта.

Согласно информации полиции, пострадавшая, 34-летняя женщина, зашла в гости к знакомому, где проходило застолье. В какой-то момент хозяин дома и его приятель, уже находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, решили “поразвлечься”, пишет unimedia.info.

Мужчины, которым 19 лет и 33 года, схватили женщину и отволокли в соседнюю комнату, где надругались. О произошедшем ей приказали не говорить никому, пригрозив физической расправой.

Тем не менее, о преступлении стало известно, подозреваемые были арестованы. Если их признают виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.