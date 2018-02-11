796

В Кагульском районе женщину изнасиловали во время вечеринки

В Кагульском районе женщину изнасиловали во время вечеринки

Преступление произошло в селе Манта.

Согласно информации полиции, пострадавшая, 34-летняя женщина, зашла в гости к знакомому, где проходило застолье. В какой-то момент хозяин дома и его приятель, уже находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, решили “поразвлечься”, пишет unimedia.info.

Мужчины, которым 19 лет и 33 года, схватили женщину и отволокли в соседнюю комнату, где надругались. О произошедшем ей приказали не говорить никому, пригрозив физической расправой.

Тем не менее, о преступлении стало известно, подозреваемые были арестованы. Если их признают виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md